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В СК РФ заинтересовались падением наледи с крыши дома на женщину в Петербурге
Сегодня, 8:23
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В СК РФ заинтересовались падением наледи с крыши дома на женщину в Петербурге

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Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее диагностирована травма головы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о травмировании женщины после падения на нее наледи с крыши дома в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве 24 декабря. 

По данным городских СМИ, наледь упала на местную жительницу с крыши многоквартирного дома по улице Яхтенной. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее диагностирована травма головы. 

Сотрудники управляющей компании не приняли оперативных мер к устранению нарушений. 

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге глыба льда упала с крыши на шедшую из музея школьницу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр бастрыкин, наледь с крыши, яхтенная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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