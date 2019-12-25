В СК РФ заинтересовались падением наледи с крыши дома на женщину в Петербурге

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее диагностирована травма головы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о травмировании женщины после падения на нее наледи с крыши дома в Петербурге. Об этом сообщили в ведомстве 24 декабря.

По данным городских СМИ, наледь упала на местную жительницу с крыши многоквартирного дома по улице Яхтенной. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, у нее диагностирована травма головы.

Сотрудники управляющей компании не приняли оперативных мер к устранению нарушений.

Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах. Пресс-служба СК РФ

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге глыба льда упала с крыши на шедшую из музея школьницу.

Фото: Piter.TV