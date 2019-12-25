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Под окнами дома на Яхтенной улице нашли тело 20-летнего петербуржца
Сегодня, 14:45
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Под окнами дома на Яхтенной улице нашли тело 20-летнего петербуржца

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Все обстоятельства случившегося выясняются.

Молодой житель Петербурга упал с высоты в Приморском районе. Юноша погиб, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, информация о падении мужчины с дома по Яхтенной улице поступила в полицию утром 3 марта. На месте обнаружили тело 20-летнего местного жителя. Он мог свалиться с переходного балкона. 

Все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Дачном проспекте подросток выжил, упав с высоты. У него зафиксировали разрывы печени и правой почки, а также перелом трех позвонков.

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, яхтенная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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