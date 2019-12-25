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На Дачном проспекте подросток выжил, упав с высоты
Сегодня, 8:32
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На Дачном проспекте подросток выжил, упав с высоты

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У него зафиксировали разрывы печени и правой почки, а также перелом трех позвонков.

На Дачном проспекте в Петербурге школьник упал с высоты. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Предварительно, 12-летний подросток пострадал вечером 27 февраля. У него зафиксировали разрывы печени и правой почки, а также перелом трех позвонков.

Родители нашли у сына вейп, после чего началась ссора. Мальчик выбежал из квартиры, мужчина и женщина искали его. Отец обнаружил ребенка сидевшим на перилах эвакуационной лестницы между пятым и шестым этажами. 

Семья полная и благополучная, на учете не состоит.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за сутки два малыша выпали из окон. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дачный проспект, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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