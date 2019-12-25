На Дачном проспекте подросток выжил, упав с высоты

У него зафиксировали разрывы печени и правой почки, а также перелом трех позвонков.

На Дачном проспекте в Петербурге школьник упал с высоты. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Предварительно, 12-летний подросток пострадал вечером 27 февраля. У него зафиксировали разрывы печени и правой почки, а также перелом трех позвонков.

Родители нашли у сына вейп, после чего началась ссора. Мальчик выбежал из квартиры, мужчина и женщина искали его. Отец обнаружил ребенка сидевшим на перилах эвакуационной лестницы между пятым и шестым этажами.

Семья полная и благополучная, на учете не состоит.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за сутки два малыша выпали из окон.

Фото: Piter.TV