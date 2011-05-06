В Петербурге за сутки два малыша выпали из окон: полиция напоминает о безопасности

Падение с высоты — одна из ведущих причин детского травматизма и смертности.

В Санкт-Петербурге за последние сутки произошли два несчастных случая, связанных с падением маленьких детей из окон. В Красносельском районе из окна четвертого этажа выпал годовалый мальчик, а в Петергофе — трехлетний ребенок с высоты второго этажа. Оба малыша были госпитализированы с различными травмами.

В связи с этими происшествиями полиция Петербурга вновь напоминает родителям об опасности открытых окон и о мерах предосторожности, которые помогут избежать трагедии.

Дети и открытые окна: главные риски

Падение с высоты — одна из ведущих причин детского травматизма и смертности. Маленькие дети обладают врожденной любознательностью, но не осознают последствий своих действий. Они могут легко взобраться на подоконник, особенно если рядом есть стул или другая мебель. Москитные сетки создают ложное ощущение безопасности — ребенок может облокотиться на них и выпасть.

Наибольшему риску подвержены дети в возрасте от года до пяти лет. В этот период они уже активно двигаются и исследуют окружающий мир, но еще не осознают степень угрозы.

С наступлением теплого времени года случаи падения детей из окон участились. Причины остаются прежними:

– отсутствие контроля со стороны взрослых

– доступность открытых окон

– ненадежные москитные сетки

– любопытство детей и их стремление заглянуть наружу.

Юридическая ответственность родителей

Оставление ребенка в опасной ситуации без присмотра может повлечь не только трагические последствия, но и правовые санкции. Согласно статье 125 УК РФ, за оставление малолетнего без помощи в опасной ситуации предусмотрена уголовная ответственность. Если ребенок пострадал по вине родителей или других законных представителей, это может повлечь лишение родительских прав и другие меры наказания.

Как обезопасить ребенка?

Чтобы предотвратить подобные происшествия, родителям рекомендуется:

– Не оставлять маленьких детей без присмотра, особенно в комнатах с открытыми окнами.

– Убрать всю мебель от окон, чтобы ребенок не мог на нее забраться.

– Не полагаться на москитные сетки — они не выдерживают веса ребенка.

– Использовать безопасные режимы проветривания, такие как фронтальное проветривание, при котором ребенок не сможет самостоятельно открыть окно.

– Установить оконные фиксаторы или снять ручки с пластиковых окон, чтобы ребенок не смог их открыть.

– Не поощрять игры на подоконнике и с раннего возраста объяснять ребенку, что это опасно.

– Не оставлять ребенка одного, если он боится разлуки с родителями — в страхе он может попытаться выглянуть в окно.

– Всегда проверять, в каком положении оставлены окна, особенно перед выходом из дома.

Фото: Piter.tv