Полуторагодовалый мальчик выпал с высоты четвертого этажа на Красносельском шоссе

В Петербурге полуторагодовалый малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже по недосмотру матери. Ребенка госпитализировали в больницу с многочисленными травмами, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Мальчика обнаружили 26 февраля под окнами дома по Красносельскому шоссе. Он был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии со внутренними переломами и с повреждениями.
Родители пострадавшего из Таджикистана. Мать находилась на кухне вместе с ребенком и готовила еду. Предварительно, мальчик залез на подоконник со стула, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Женщина не успела его снять, и он выпал вместе с сеткой.
Иностранцев забрали в отдел полиции, в отношении женщины составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а на мужчину – за нарушение миграционного законодательства.
Ранее на Piter.TV: в Калининском районе женщина выпала с высоты седьмого этажа и погибла.
Фото: Piter.TV
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