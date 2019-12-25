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Полуторагодовалый мальчик выпал с высоты четвертого этажа на Красносельском шоссе
Сегодня, 8:44
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Полуторагодовалый мальчик выпал с высоты четвертого этажа на Красносельском шоссе

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Предварительно, ребенок залез на подоконник со стула, открыл окно и облокотился на москитную сетку.

В Петербурге полуторагодовалый малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже по недосмотру матери. Ребенка госпитализировали в больницу с многочисленными травмами, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Мальчика обнаружили 26 февраля под окнами дома по Красносельскому шоссе. Он был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии со внутренними переломами и с повреждениями. 

Родители пострадавшего из Таджикистана. Мать находилась на кухне вместе с ребенком и готовила еду. Предварительно, мальчик залез на подоконник со стула, открыл окно и облокотился на москитную сетку. Женщина не успела его снять, и он выпал вместе с сеткой. 

Иностранцев забрали в отдел полиции, в отношении женщины составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а на мужчину – за нарушение миграционного законодательства.

Ранее на Piter.TV: в Калининском районе женщина выпала с высоты седьмого этажа и погибла. 

Фото: Piter.TV

Теги: красносельское шоссе, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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