В Калининском районе женщина выпала с высоты седьмого этажа и погибла

По словам брата погибшей, она состояла на учете в ПНД.

Женщина погибла при падении с высоты седьмого этажа в Калининском районе Петербурга.

По информации АН "Оперативное прикрытие", тело 54-летней местной жительницы обнаружили утром 24 февраля на углу Учительской улицы и улицы Ольги Форш. Скончавшаяся выпала из квартиры, где находился ее 50-летний брат.

По словам мужчины, сестра состояла на учете в ПНД, а в прошлом году проходила лечение в психиатрической больнице.

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Фото: Piter.TV