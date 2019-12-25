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В Калининском районе женщина выпала с высоты седьмого этажа и погибла
Сегодня, 12:45
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В Калининском районе женщина выпала с высоты седьмого этажа и погибла

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По словам брата погибшей, она состояла на учете в ПНД.

Женщина погибла при падении с высоты седьмого этажа в Калининском районе Петербурга. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", тело 54-летней местной жительницы обнаружили утром 24 февраля на углу Учительской улицы и улицы Ольги Форш. Скончавшаяся выпала из квартиры, где находился ее 50-летний брат.

По словам мужчины, сестра состояла на учете в ПНД, а в прошлом году проходила лечение в психиатрической больнице. 

Ранее на Piter.TV: из окна многоэтажки в Невском районе выпал подросток. 

Фото: Piter.TV

Теги: калининский район, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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