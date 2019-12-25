В Петербурге водитель УАЗа получил 1,5 года ограничения свободы и выплатит 1 млн рублей за наезд на подростка

Авария произошла поздним вечером 29 июня 2025 года на Красносельском шоссе в районе Горелово.

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении петербуржца Валерия Тельнова, которого признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Авария произошла поздним вечером 29 июня 2025 года на Красносельском шоссе в районе Горелово. Тельнов находился за рулём автомобиля УАЗ 3163 и двигался в сторону улицы Полевой. Подъезжая к регулируемому пешеходному переходу у дома № 40, корпус 3, водитель не снизил скорость и продолжил движение, несмотря на запрещающий сигнал светофора для транспорта. В этот момент дорогу на зелёный свет переходил подросток 2011 года рождения. Машина выехала на перекрёсток и сбила пешехода.

В результате наезда ребёнок получил травмы, которые эксперты квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Следствие установило, что водитель выбрал скорость около 50 км/ч, не обеспечивавшую безопасный контроль над автомобилем, и не предпринял попыток остановиться перед переходом.

В ходе судебного разбирательства Тельнов полностью признал свою вину и выразил раскаяние в произошедшем. Суд учёл обстоятельства дела и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года. Кроме того, водителю запретили управлять транспортными средствами в течение двух лет.

Также суд удовлетворил гражданский иск: с осуждённого взыскали один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Недавно в Гатчинском районе возбудили уголовное дело после гибели 65-летнего велосипедиста на трассе.

Фото: Piter.tv