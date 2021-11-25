Сила любви и порядочность помогли петербурженке избежать заключения

Суд учел теплые отношения в семье и раскаяние подростка.

Приморский районный суд 30 января 2026 года рассмотрел административный иск полиции о помещении 13-летней девочки на 30 суток в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Правоохранители считали, что это поможет избежать повторного преступления. Суд изучил семью подростка и отказал в удовлетворении требований.

Инцидент произошел 8 октября 2025 года. Неизвестный написал девочке в мессенджере и предложил за 30 тысяч рублей поджечь релейный шкаф, сделать фотографию и снять преступление на видео. Через некоторое время она согласилась. В суде подросток пояснила, что копила деньги на подарок брату к Новому году, и эта сумма очень помогла бы ей и ее семье.

Злоумышленник прислал адрес, где девочка забрала бензин и оттуда поехала к шкафу. Она облила его горючим, подожгла и хотела сделать фото, но ее остановили полицейские. Подросток рассказала суду, что раскаивается, но не может точно объяснить, почему согласилась на преступление, хотя понимала его незаконность.

Родители добавили, что дочь раньше никогда таким не занималась, всегда хорошо училась, у нее не было конфликтов или замечаний в школе. Шесть дней в неделю отец возит ее на занятия спортом. С ребенком провели беседу, теперь она ходит к психологу в поликлинике и посещает школьного психолога. Отношения в семье очень теплые и дружеские. Городской суд полностью поддержал районный и оставил решение без изменений.

