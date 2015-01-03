В Петербурге задержан мужчина, напавший на семиклассницу в лифте

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении на школьницу в лифте в Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По информации МВД, сообщение о нападении поступило 16 сентября. Напомним, что неизвестный зашел вместе с семиклассницей в лифт, доехал до последнего этажа и, угрожая ножом, пытался вывести девочку на лестницу. Однако преступника спугнул крик девочки.

Ирина Волк уточнила, что оперативники задержали 39-летнего подозреваемого, который работает грузчиком в коммерческом предприятии и ранее был неоднократно судим.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.