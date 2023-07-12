Неизвестный с ножом попытался затащить семиклассницу на черную лестницу в доме на Ворошилова

Девочка стала громко кричать, нападавший испугался и скрылся.

В Невском районе Петербурга неизвестный мужчина напал на семиклассницу и попытался затащить её на черную лестницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочка около четырех часов дня возвращалась домой из школы. Она вошла в лифт своего дома на улице Ворошилова, в последний момент с ней в кабину вошел мужчина. Незнакомец вышел из лифта вместе с девочкой на последнем этаже. Он схватил школьницу за рюкзак и, угрожая ножом, попытался затащить её на черную лестницу. Девочка стала громко кричать, нападавший испугался и скрылся.

В парадной и на доме установлены камеры видеонаблюдения, видеозаписи будут просмотрены.

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