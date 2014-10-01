На Евдокима Огнева 53-летний пьяный мужчина показывал детям половые органы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Невском районе Петербурга был пойман мужчина, который показывал на улице детям свои половые органы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию вечером 16 сентября поступило сообщение о том, что между школой и детским садом, за трансформаторной подстанцией на улице Евдокима Огнева стоит неизвестный мужчина с белым пакетом. Злоумышленник демонстрирует детям свои половые органы.

В состоянии алкогольного опьянения был задержан 53-летний неработающий житель Невского района. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ещё один неизвестный с ножом попытался затащить семиклассницу на черную лестницу в доме на Ворошилова.

Фото: Piter.tv