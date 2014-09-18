Телеканал ТНТ опубликовал трейлер фильма "Иван Васильевич меняет все"

Главные роли в фильме исполнили Демис Карибидис и Тимур Батрутдинов.

Российский развлекательный телеканал ТНТ показал в социальных сетях первый трейлер фильма "Иван Васильевич меняет все!" В презентационном ролике создатели показали, как актеры Демис Карибидис и Тимур Батрутдинов путешествуют во времени. таким образом авторы проекта решили продолжить праздничную традицию, начатую "СамоИронией Судьбы!". Свежая идея фильма принадлежит авторам "СамоИронии судьбы" Андрею Шелкову и Максиму Ткаченко. Режиссерами выступили Миша Семичев и Роман Ким.

Известно, что на этот раз в центре сюжета фильма окажется айтишник на фрилансе Александр Тимофеев, он же Шурик. В своем доме он совершает научные эксперименты, которые в лучшем случае заканчиваются аварийным отключением электричества, а в худшем - путешествиями во времени. Однажды юноша случайно отправляет педантичного и дотошного управдома Буншу назад во времени. В результате тому приходится получить опыт управления не зданием, а целой страной. Он смог назначить себя временно исполняющим обязанности царя. В этом вопросе ему помог обаятельный вор Жорж Милославский (Максим Лагашкин). В это время Шурик и настоящий Иван Грозный из-за проблем с VPN на машине времени попадают в различные эпохи. Они увидят альтернативную версию 90-ых годов, прогрессивного Петра Первого. Авторы картины сохранили эпизоды с режиссером Якиным, готовящегося увезти избранницу Шурика Зину сниматься в космос.

Премьера новой версии фильма Сокурова не состоится в петербургской "Авроре".

Фото и видео: Telegram / Телеканал ТНТ