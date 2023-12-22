Стало известно, как работал Театр музыкальной комедии в блокаду

Несмотря на обстрелы и блокаду, занавес театра поднимался ежедневно, иногда даже дважды в день.

В августе 1941 года практически все ленинградские театры были эвакуированы, за исключением Симфонического оркестра радиокомитета и Театра музыкальной комедии. В то время власти города уверены были, что оперетта сможет помочь людям хотя бы на короткое время забыть о голоде и холоде, а также укрепить их уверенность в том, что они обязательно победят. Как пишет spb.aif.ru, расчёт оказался верным.

Несмотря на обстрелы и блокаду, занавес театра поднимался ежедневно, иногда даже дважды в день. Артисты подготовили и провели 15 премьер только в первые несколько тяжелых лет, включая такие произведения, как "Марица", "Три мушкетера", "Продавец птиц", "Любовь моряка" и другие. 18 июня 1942 года зрители поспешили на постановку "Лесная быль". Как рассказала гендиректор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф, это была первая оперетта о войне в стране А уже 7 ноября состоялся еще один легендарный спектакль - "Раскинулось море широко", который стал историческим в искусстве театра военных лет. На премьеру пришел практически весь состав Балтийского флота. Морякам были вручены билеты вместе с орденами. Немцы обстреливали улицы неподалеку от театра в день спектакля, но представление началось вовремя, и зал был полон.

Билеты в Музыкальную комедию раскупались в мгновение ока, за ними стояли очереди уже с 5 утра, а на руки их покупали даже за дневную порцию хлеба. В архивных документах сохранились сводки, подтверждающие постоянный аншлаг - на дневных спектаклях средняя посещаемость составляла 80%, а вечером - 57%. Это было связано с тем, что рано наступало темное время суток и улицы погружались во мрак.

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