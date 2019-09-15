Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актриса Анастасия Заворотнюк потеряла возможность дышать самостоятельно. Медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает Telegram-канал Mash.

13 сентября стало известно о госпитализации артистки. СМИ писали, что у нее диагностировали рак головного мозга. Позднее стало известно, что медики прекратили прекратили интенсивное лечение артистки. Свое решение они обосновали негативными последствиями от приема лекарств, вред от которых превышает возможную пользу.

Фото: Instagram / a_zavorotnyuk