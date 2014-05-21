"Захват движения". Ученые из Осаки изучили движение микоплазмы, вызывающую пневмонию

Криоэлектронная микроскопия позволяет увидеть молекулярную структуру двух двигателей, которые обеспечивают микоплазме способность скользит.

Микоплазмы, в том числе бактерии, вызывающие пневмонию у людей, как правило, неподвижны, но Mycoplasma mobile, как следует из названия вида, была обнаружена в жабрах рыб и, по-видимому, передвигается, скользя по поверхностям. Молекулярная структура, которая позволяет ей это делать, была впервые обнаружена исследовательской группой под руководством профессора Макото Мияты из Высшей школы наук Университета Осаки.

Исследовательская группа под руководством OMU с 1997 года работает над изучением механизмов подвижности M. mobile. На этот раз с помощью оборудования для криоэлектронной микроскопии Университета Осаки учёные с почти атомным разрешением выявили ферменты, известные как АТФазы, которые используют вращательные каталитические механизмы для питания скользящих механизмов. Кроме того, хотя молекулярные структуры двух компонентов, составляющих двойной мотор, похожи на структуры известных АТФ-синтаз, исследователи обнаружили, что они объединяются в беспрецедентно сложную структуру.

Это достижение будет способствовать дальнейшему пониманию механизма подвижности, того, как энергия гидролиза АТФ преобразуется в скользящую подвижность, и того, как эти двигатели Mycoplasma mobile, как считается, эволюционировали из АТФ-синтазы. Макото Мията, профессор

Эксперт заметил, что в будущем ученые ожидают, что результаты их исследования будут использованы в качестве основы для применения в нанороботах и для разработки лекарств для борьбы с микоплазменными инфекциями.

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Фото: Osaka Metropolitan University