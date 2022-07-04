В восточной части Северной Америки обнаружен новый вид бабочки- тигрового махаона

Исследовательская группа выявила новый вид тигрового парусника, обитающего в восточной части Северной Америки. В своём исследовании, опубликованном в журнале ZooKeys, Джулиан Дюпюи, Б. Кристиан Шмидт, Чарльз Дж. ДеРоллер и Си Ван собрали и сравнили образцы гибридов Papilio glaucus и Papilio canadensis и сравнили их с обоими видами, обнаружив доказательства того, что гибридные бабочки на самом деле являются уникальным видом.

Предыдущие исследования показали, что в районах к востоку от Великих озёр в Северной Америке обитают только два уникальных вида тигровых бабочек-парусников: Papilio glaucus и Papilio canadensis. Ранее исследователи сообщали о гибриде этих двух видов, потомстве представителей каждого из видов, которым удалось спариться и размножиться — по крайней мере, так считалось. В рамках этого нового исследования группа учёных более внимательно изучила несколько образцов так называемых гибридов, собранных в нескольких местах к востоку от Великих озёр, а также поискала их упоминания в литературе.

Исследовательская группа обнаружила, что гибриды были задокументированы как учёными, так и непрофессионалами ещё 150 лет назад. Их существование в течение такого длительного периода времени, как отмечает группа, позволяет предположить, что они могут быть уникальным видом. Они также отметили, что гибриды были обнаружены на большой территории, что позволяет предположить, что это может быть отдельный вид.

Исследователи обнаружили у гибридов морфологические признаки, которые, по-видимому, являются уникальными. И, наконец, они обнаружили, что гибриды также демонстрируют длительное развитие после диапаузы, что отличает их от P. glaucus и P. canadensis и приводит к более позднему времени вылета. По мнению ученых , в совокупности эти данные убедительно свидетельствуют о том, что гибрид является уникальным видом. Поэтому они дали бабочке собственное название: Papilio solstitius, в честь периода её лёта в середине лета.

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Фото: Charles J. DeRoller, Xi Wang, Julian R. Dupuis, B. Christian Schmidt