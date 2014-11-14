Ученые увидели тревожный рост волн морской жары по всему миру

В издании Nature Climate Change оценили как процесс влияет на перегрев поверхности планеты.

Группа учёных-геологов, морских биологов, океанологов и специалистов по изменению климата, работающих в нескольких учреждениях в Австралии и Великобритании, предупреждает об опасностях, связанных с увеличением количества волн жары в море в последние годы. В статье с комментариями в журнале Nature Climate Change они отмечают, что такие волны жары негативно влияют на океанические процессы, морскую флору и фауну в перегретых регионах, а также на прибрежные сообщества. Такие волны жары также связаны со штормами, которые могут нанести ущерб, когда достигают суши.

За последние несколько лет учёные, международная пресса, экологические организации и многие другие отметили рост числа волн жары в Мировом океане, когда в определённых регионах океана в течение аномально длительного периода времени наблюдаются более высокие, чем обычно, температуры. В своём комментарии авторы отмечают, что одна группа исследователей обнаружила, что количество таких тепловых волн в 2023–2024 годах было на 240% выше, чем в любой другой год за всю историю наблюдений. Они также отмечают, что чем чаще происходят такие тепловые волны, тем сложнее пострадавшим районам восстанавливаться.

Предыдущие исследования показали, что волны тепла в океане приводят к усиленному испарению, которое вызывает штормы, такие как циклон "Габриэль", унёсший жизни 11 человек в Новой Зеландии в 2023 году. Предыдущие исследования также показали, что аномально высокая температура воды может привести к тому, что дельфины и киты будут подплывать ближе к берегу, чем обычно, в погоне за добычей, что часто приводит к их гибели.

Это также может привести к гибели некоторых существ, например, мидий, которые не могут просто переместиться в более прохладную воду. На данный момент погибли миллионы особей. Высокая температура воды также может нанести вред коралловым рифам, привести к обесцвечиванию, деградации или гибели, что, в свою очередь, приводит к утрате экосистем и гибели обитавших там морских существ. Команда отмечает действия, которые природоохранные организации могут предпринять, чтобы спасти некоторые виды, находящиеся под угрозой, но в конечном счёте единственное реальное решение — прекратить выбрасывать парниковые газы в атмосферу, чтобы планета перестала нагреваться.

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Фото: Nature Climate Change