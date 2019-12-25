Ученые нашли гигантский клон морских водорослей в Балтийском море

В Швеции указали на ранее ошибочно принятую за собственный вид ламинарию.

Исследователи из Гётеборгского университета обнаружили, что то, что ранее считалось уникальным видом бурой водоросли фукус пузырчатый, обитающей в Балтийском море, на самом деле является гигантским клоном обыкновенного фукуса пузырчатого, возможно, самым крупным клоном в мире. Это открытие позволяет прогнозировать будущее бурых водорослей в условиях меняющегося океана. В Балтийском море, где вода солоноватая, ламинария является доминирующим видом водорослей, поскольку это один из немногих видов водорослей, которые могут переносить низкую солёность. Водоросли образуют большие заросли от поверхности до глубины 10 метров. Здесь процветают мальки рыб, улитки и ракообразные, а заросли ламинарии также являются важной средой обитания для более крупных рыб. Это делает их интересным видом для изучения. Генетическое картирование морских видов — один из способов понять, как следует управлять этими видами.

Ошибочно принятый за собственный вид

Балтийское море вступает в период потепления и, вероятно, даже опреснения морской воды. В новых условиях все виды должны пытаться адаптироваться, чтобы выжить, в том числе и ламинария. Керстин Йоханнессон, профессор морской экологии в Гётеборгском университете и один из ведущих авторов нового исследования, опубликованного в журнале "Молекулярная экология"

С помощью секвенирования ДНК исследователи обнаружили, что небольшая кустистая форма водорослей в Балтийском море, которая ранее считалась отдельным видом (узкий фукус), является клоном фукуса пузырчатого. Клон сформировал новые популяции, распространяя фрагменты исходного женского растения с помощью водных потоков и вырастая в новые особи фукуса пузырчатого. Клон простирается более чем на 500 км вдоль побережья Ботнического залива, от Орегрунда в Уппланде до юга Умео, и может быть самым большим в мире клоном какого-либо организма.

Миллионы особей в одном клоне

У пузырчатки обыкновенной есть мужские и женские растения, которые обычно образуют новые особи после полового оплодотворения.

Этот клон состоит из миллионов особей, и в некоторых районах он полностью доминирует, в то время как в других районах он растёт вместе с особями, размножающимися половым путём. Мы обнаружили ещё несколько крупных клонов в Балтийском море, но женский клон в Ботническом заливе у берегов Швеции — самый крупный клон, настоящая суперсамка. Рикардо Перейра, исследователь из группы, которая проводила генетический анализ

Неопределенное будущее для клонов

Клоны морских водорослей сталкиваются с неопределённым будущим, поскольку Балтийское море страдает от изменения климата. Без постоянного полового размножения в генетическом материале популяций происходит мало генетических изменений и адаптаций.

У клона почти полностью отсутствует генетическая вариативность, которая в противном случае означала бы, что в популяции есть особи, способные адаптироваться к изменениям и обеспечить выживание вида. Керстин Йоханнессон, профессор морской экологии

Новый вид в Эстонии

В ходе исследования учёные из Гётеборгского университета также обнаружили на эстонском побережье новый вид водорослей, который, как и клон мелких водорослей, является небольшим и кустистым, но имеет как мужские, так и женские особи и размножается только половым путём. Эти водоросли очень похожи на фукус, но в настоящее время репродуктивно изолированы от фукуса в этом регионе.

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Фото: Lena Bergström