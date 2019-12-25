Штефан Шмидт сообщил о завершении первого судебного заседания по уголовному делу в отношении подрыва трубопроводов.

Российские газопроводы "Северные потоки", вопреки заявлениям защиты со стороны обвиняемого по уголовному делу об их подрыве, не были законной военной целью. Соответствующее заявление местным журналистам сделал старший прокурор Штефан Шмидт по завершении первого заседания судебной инстанции в немецком городе Гамбурге. Первое заседание по расследованию диверсии в акватории Балтийского моря состоялось среду, 14 октября, в Высшем земельном суде.

Газопроводы не были законной военной целью, но являлись гражданскими объектами. Штефан Шмидт, старший прокурор из Германии

Иностранный специалист заметил, что трубопроводы были необходимы для обеспечения природным газом страны Западной Европы, включая и ФРГ. Подозреваемым по делу является гражданин Украины Сергей Кузнецов. Суд назначил до конца января 2027 года в общей сложности 24 заседания. Также в феврале следующего года предусмотрены дополнительные заседания. Однако их согласование пока что продолжается.

ЦРУ заранее знало о планах диверсии на "Северных потоках" и не имело ничего против нее.

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