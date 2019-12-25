В тканях человеческого мозга обнаружен тревожный уровень микропластика, связанный с деменцией

Ученые говорят об экстренной необходимости исследований по теме влияния микропластика на здоровье человека.

В подробном комментарии, опубликованном сегодня в Brain Medicine (https://doi.org/10.61373/bm025c.0020), исследователи обсуждают тревожные новые данные о накоплении микропластика в тканях человеческого мозга, предоставляя важную информацию о потенциальных последствиях для здоровья и стратегиях профилактики. В этом комментарии рассматриваются результаты новаторской статьи Nihart et al. (2025) в журнале Nature Medicine о биоаккумуляции микропластика в мозге умерших людей. Исследование показало, что в человеческом мозге содержится примерно столько же микропластика и нанопластика (MNP), сколько в чайной ложке, причём у людей с диагностированной деменцией их концентрация в 3–5 раз выше. Что ещё более тревожно, в тканях мозга концентрация MNP в 7–30 раз выше, чем в других органах, таких как печень или почки.

"Резкое увеличение концентрации микропластика в мозге всего за восемь лет, с 2016 по 2024 год, вызывает особую тревогу. Этот рост отражает экспоненциальный рост, который мы наблюдаем в уровнях микропластика в окружающей среде. доктор Николас Фабиано с кафедры психиатрии Университета Оттавы, ведущий автор Комментария

Особую озабоченность вызывают частицы размером менее 200 нанометров, преимущественно состоящие из полиэтилена, которые заметно оседают на стенках кровеносных сосудов головного мозга и иммунных клетках. Такой размер позволяет им потенциально преодолевать гематоэнцефалический барьер, что вызывает вопросы об их роли в неврологических заболеваниях.

В обзоре "Комментарий" освещаются практические стратегии по снижению воздействия микропластика. В нём говорится, что переход с бутилированной воды на фильтрованную водопроводную может снизить потребление микропластика с 90 000 до 4000 частиц в год. Доктор Брэндон Лу, ординатор по внутренним болезням в Университете Торонто заметил, что одна только бутилированная вода может подвергать людей воздействию почти такого же количества частиц микропластика в год, как все источники, которые попадают в организм при проглатывании и вдыхании, вместе взятые.

Переход на водопроводную воду может снизить воздействие микропластика почти на 90%, что делает его одним из самых простых способов сократить потребление микропластика". К другим важным источникам относятся пластиковые чайные пакетики, которые могут выделять миллионы частиц микро- и наноразмера за время заваривания. Он также подчёркивает, что важно то, как мы разогреваем и храним продукты. "Разогревание продуктов в пластиковых контейнерах — особенно в микроволновой печи — может привести к выделению значительного количества микропластика и нанопластика. Доктор Брэндон Лу, ординатор по внутренним болезням в Университете Торонто

Эксперт добавил, что отказ от хранения продуктов в пластиковой таре и использование стеклянной посуды или посуды из нержавеющей стали — это небольшой, но важный шаг в ограничении воздействия. Несмотря на то, что изменения имеют смысл, так как специалистам все ещё нужны исследования для того, чтобы подтвердить, что снижение потребления пластика приводит к уменьшению его накопления в тканях человека.

Исследовательская группа также изучает потенциальные пути выведения микропластика из организма, в том числе доказательства того, что потоотделение может способствовать выведению из организма некоторых соединений, полученных из пластика. Доктор Дэвид Пудер, ведущий подкаста "Психиатрия и психотерапия", предупреждил о том, что ученым нужно больше исследований, чтобы разобраться с микропластиком, а не работы с мозгом, потому что это может быть одним из крупнейших экологических потрясений, которых большинство людей даже не заметило. В его комментарии содержится призыв к срочным исследованиям, в том числе к установлению чётких пределов воздействия на организа и оценке долгосрочных последствий накопления микропластика для здоровья. Авторы подчёркивают необходимость масштабных исследований на людях для определения зависимости "доза-реакция" между воздействием микропластика и хроническими заболеваниями.

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