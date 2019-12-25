Ученые: возможно, вода была ключевым компонентом первых галактик

Специалисты считают, что вода старше, чем люди думали изначально.

Согласно статье о моделировании, опубликованной в Nature Astronomy, вода могла впервые образоваться через 100–200 миллионов лет после Большого взрыва. Авторы предполагают, что образование воды могло произойти во Вселенной раньше, чем считалось ранее, и она могла быть ключевым компонентом первых галактик.

Вода имеет решающее значение для жизни в том виде, в каком мы её знаем, и известно, что её компоненты — водород и кислород — образовались разными способами. Более лёгкие химические элементы, такие как водород, гелий и литий, образовались в результате Большого взрыва, но более тяжёлые элементы, такие как кислород, являются результатом ядерных реакций внутри звёзд или взрывов сверхновых. Таким образом, неясно, когда во Вселенной начала формироваться вода.

Исследователь Дэниел Уэйлен и его коллеги использовали компьютерные модели двух сверхновых — первая для звезды, в 13 раз превышающей массу Солнца, а вторая для звезды, в 200 раз превышающей массу Солнца, — для анализа продуктов этих взрывов. Они обнаружили, что 0,051 и 55 масс солнца (где одна масса солнца равна массе нашего солнца) кислорода были созданы в первом и втором моделировании, соответственно, из-за достигнутых очень высоких температур и плотностей.

Уэйлен и его коллеги обнаружили, что по мере того, как этот газообразный кислород охлаждался и смешивался с окружающим водородом, оставшимся после сверхновых, в оставшихся плотных скоплениях вещества образовывалась вода. Эти скопления, вероятно, были местами формирования звёзд и планет второго поколения. В ходе первого моделирования авторы обнаружили, что масса воды достигла примерно от одной стомиллионной до одной миллионной массы Солнца за 30–90 миллионов лет после взрыва сверхновой. Во втором моделировании количество воды достигло примерно 0,001 массы Солнца через 3 миллиона лет.

Авторы предполагают, что если бы вода могла пережить формирование первых галактик — потенциально разрушительный процесс — она могла бы участвовать в формировании планет миллиарды лет назад.

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Фото: Nature Astronomy