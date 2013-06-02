Неопознанная окаменелость, хранящаяся в музее Японии оказалась новым вымершим видом бабочки

На протяжении десятилетий "чрезвычайно редкая" окаменелость оставалась неопознанной в Японском музее уникальных окаменелостей насекомых. Согласно исследованию, опубликованному 2 мая в журнале Paleontological Research, отпечаток большого крыла и тела бабочки, обнаруженный в 1988 году в префектуре Хёго, принадлежит вымершему виду, который является новым для науки. Tacola kamitanii, названный в честь искателя окаменелостей Киеси Камитани, уникален своим "удивительно большим" размахом крыльев, который, согласно исследованию, составляет почти 3,5 дюйма.

По словам исследователей, это первая окаменелость бабочки, относящаяся к эпохе раннего плейстоцена, то есть Tacola kamitanii, вероятно, жила от 2,6 до 1,8 миллиона лет назад. Это самый молодой или самый поздний пример вымершей бабочки. Вымерший вид принадлежал к подсемейству Limenitidini семейства бабочек. К живым представителям этого подсемейства относятся монархи и адмиралы. По словам исследователей, это первая названная окаменелость из подсемейства Limenitidini.

Окаменелости бабочек встречаются крайне редко. Тела и крылья бабочек хрупкие и лёгкие, поэтому они реже сохраняются в виде окаменелостей, чем другие группы насекомых. текст научной работы

Согласно исследованию, окаменелость считается останками самки бабочки из-за её большого размера и "очень толстого" брюшка. По словам ученых, Tacola kamitanii, возможно, обитала в зонах с тёплым или умеренным климатом, когда на Японских островах происходил переход от тёплого к холодному климату, а глобальные температуры менялись с позднего плиоцена на ранний плейстоцен. Специалисты заявили, что обнаружение окаменелости в Японии расширяет ареал распространения группы бабочек Tacola и "позволяет предположить, что в период с позднего плиоцена до раннего плейстоцена" этот род был широко распространён в Юго-Восточной и Восточной Азии. Окаменелость была обнаружена в городе Син-онсэн на северо-востоке префектуры Хёго. Син-онсэн находится примерно в 185 километрах к северо-востоку от Осаки.

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Фото: Paleontological Research (2025). DOI: 10.2517/prpsj.240023