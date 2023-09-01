Умер актер Вэл Килмер

Причиной смерти актера стала пневмония.

Американский актер Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на дочь актера.

Причиной смерти актера стала пневмония. В последние годы у актеры были проблемы с голосом из-за рака гортани. В связи с этим он редко снимался в кино. Вэл Килмер стал известным благодаря ролям в фильмах "Схватка", "Лучший стрелок", "Бэтмен навсегда" и "Совершенно секретно".

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Видео: YouTube / 9 News Australia