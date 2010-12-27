Глава Верховного суда призвал дождаться апелляции по делу Устинова

Актер получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца.

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дождаться апелляции по делу актера Павла Устинова. Об этом заявил в интервью "Ведомостям".

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца. По версии следствия, правоохранитель получил вывих плеча во время задержания актера на Пушкинской площади в Москве, где проходил несанкционированный митинг. Осужденный свою вину не признал. Защита настаивает, что Устинов в акции не участвовал, и был задержан по ошибке. Адвокат попросил приобщить к делу видеозаписи, на которых видно, что подзащитный не оказывал сопротивления при задержании и не выкрикивал лозунги. Однако суд отказался это делать.

Защита намерена обжаловать приговор. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова пообещала изучить материалы по этому делу.

Ранее мы писали, что многие российские звезды выступили в поддержку Павла Устинова. В их числе Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Александр Паль, Юлия Пересильд и другие.

Фото: Telegram / Mash