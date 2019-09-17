Российские звезды выступили в поддержку Павла Устинова

Артиста приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца.

Российские актеры выступили в поддержку осужденного коллеги Павла Устинова. Артисту назначили 3,5 года в колонии общего режима за нападение на омоновца. Знаменитости высказались по этому поводу на своих страницах в Instagram.

Устинова, в частности, поддержала, труппа театра Сатирикон, а также Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Александр Паль, Юлия Пересильд, Ирина Старшенбаум, Сергей Лазарев, Максим Галкин и многие другие. Звезды опубликовали в соцсети видео, в котором выразили мнение по поводу сложившейся ситуации.

Инцидент с Устиновым произошел во время его задержания на Пушкинской площади в Москве. Артист был участником несанкционированной акции и, по мнению правоохранителей, нарушил общественный порядок.

На суде боец ОМОНа Александр Лягин заявил, что Устинов вывихнул ему плечо. Потерпевший рассказал, что его увезли на скорой в больницу имени Склифософского, где он провел 20 дней.

Фото: Instagram / efremovefremov

Видео: Instagram / maxgalkinru