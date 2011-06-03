Рецидивисту дали 4,5 лет в колонии за нападение с ножом на Белорусской

Красногвардейский районный суд Северной столицы огласил приговор Эльхану Ибишову, которого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека на Белорусской улице, – передают в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
В суде установили, что инцидент имел место 3 июля прошлого года. Находясь у 28-го дома, осужденный мужчина в ходе конфликта со знакомым нанес тому несколько ударов в область живота. Тем самым он причинил пострадавшему легкий и тяжкий вред здоровью.
Свою вину Ибишов признал частично. Ранее мужчина был судим и отбывал наказание в колонии. После срока на путь исправления не встал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК строгого режима.
Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Ранее мы рассказывали, что петербурженка застряла в гамаке во время домашнего занятия аэройогой. Она провисела там 7 часов.
Фото: Piter.TV
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