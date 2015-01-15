Петербурженка застряла в гамаке во время домашнего занятия аэройогой. Она провисела там 7 часов

Пациентке провели обследование организма, в том числе ультразвуковое исследование сосудов ног и мягких тканей бедра, а также проверку состояния почек.

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга проинформировал о выписке пациентки из хирургического отделения Елизаветинской больницы, получившей травму во время занятий аэройогой дома.

Согласно полученной информации, петли гимнастического снаряда сильно затянулись: одна петля плотно облегала бедро женщины справа, другая оказалась затянутой в области талии. Пострадавшая не смогла самостоятельно освободиться и находилась в таком положении около семи часов, пока домой не возвратился муж.

Женщину осмотрела бригада скорой помощи, после чего она была госпитализирована в Елизаветинскую больницу. Врачи первоначально предполагали развитие синдрома длительного сдавливания мышц, который обычно диагностируется у пациентов после серьёзных дорожно-транспортных происшествий.

Пациентке провели обследование организма, в том числе ультразвуковое исследование сосудов ног и мягких тканей бедра, а также проверку состояния почек. Поскольку существовал риск повреждения мышечной ткани и возможной операции, врачи наблюдали за состоянием женщины шесть часов. Впоследствии предполагаемый диагноз не подтвердился, и женщина была успешно выписана из стационара.

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Фото: Piter.TV