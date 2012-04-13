Жительница Мурино родила мертвого ребенка у себя дома

Оказалось, что женщина узнала о своей беременности лишь на шестом месяце, когда начала замечать изменения в фигуре.

32-летняя жительница Мурино ощутила начало схваток и обратилась к своему другу с просьбой вызвать скорую помощь, рассчитывая, что врачи помогут ей родить ребенка дома. К сожалению, малыш родился мертвым еще до прибытия медиков, пишет 78.ru.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и провели беседу с женщиной. Оказалось, что женщина узнала о своей беременности лишь на шестом месяце, когда начала замечать изменения в фигуре.

Она не посещала женскую консультацию ни в этот раз, ни два года назад, когда пережила выкидыш на двенадцатой неделе беременности.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV