Питерский актер Дель вновь оказался в реанимации после падения

Петербургский актер театра и кино Илья Дель снова оказался в реанимационном отделении. Как сообщили "Фонтанке" источники, артист получил травмы в результате падения. В Театре имени Ленсовета, где он служит с 2022 года, подтвердили эту информацию и добавили, что инцидент произошел несколько дней назад, вскоре после того как Дель сыграл два подряд спектакля "Театральный роман" на основной сцене 13 и 14 сентября.

В связи с происшествием театр внес изменения в репертуар. Руководство отменило ближайшие спектакли с его участием, заменив постановку "Воскресение", которая должна была пройти 20 сентября, на комедию "Ревизор". Коллеги актера подчеркивают, что здоровье Деля остается под контролем врачей, однако сроки его возвращения к работе пока не определены.

Напомним, что весной 2025 года артист уже попадал в реанимацию после серьезного инцидента. Тогда он получил ножевое ранение в ходе бытового конфликта за день до премьеры спектакля "Театральный роман". Врачи провели операцию, после чего Дель восстановился и вернулся на сцену.

