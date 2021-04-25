Открытие первого в РФ памятника Исааку Дунаевскому состоялось в Петербурге

Торжественное открытие монумента состоялось 4 ноября, оно совпало с празднованием 125-летия со дня рождения выдающегося музыканта.

Во внутреннем дворе Санкт‑Петербургской детской школы искусств им. Исаака Дунаевского на Рижском проспекте установили первый в стране памятник известному композитору. Торжественное открытие монумента состоялось 4 ноября, оно совпало с празднованием 125-летия со дня рождения выдающегося музыканта. На церемонии побывал корреспондент Piter.TV.

Идея создать и установить памятный знак принадлежит руководителю учебного заведения Михаилу Мальцеву. Автором скульптуры стал Валерий Белов, преподаватель Буйского областного колледжа искусств, возглавляющий студию "Мастерская Валерия Белова".

На торжественном мероприятии собрались ученики и руководители художественных учебных заведений, носящих имена Исаака и Максима Дунаевских в различных уголках страны, а также коллеги-музыканты. Среди почетных участников церемонии присутствовал известный деятель культуры России, композитор Виктор Плешак. Кроме того, в рамках культурной программы этого дня состоялось музыкальное мероприятие под названием "Парад-алле Дунаевских", организованное Всероссийской ассоциацией детских музыкальных школ и учреждений искусства, носящих имена Исаака и Максима Дунаевских.

В 19:00 на сцене Государственного академического театра Капеллы собрались талантливые исполнители и ансамбли из разных регионов России, включая Петербург, Москву, Екатеринбург, Калининград и Ленинградскую область, чтобы исполнить произведения мастера.

Исаак Дунаевский, создатель 12 оперетт и 4 балетных постановок, широко известен россиянам своей работой в киноиндустрии. Композитором написано большое количество популярных саундтреков, среди которых музыкальные композиции к культовым картинам "Весёлые ребята", "Волга-Волга", "Кубанские казаки", "Цирк" и многим другим известным фильмам.

Фото и видео: Piter.TV (Кирилл Дудин)