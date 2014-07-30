Ремонт памятника Пушкину стартовал на площади Искусств

В ближайшее время памятник накроют строительными лесами.

Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину, расположенный на площади Искусств в Петербурге, готовят к комплексному ремонту. Работы уже начались: вокруг монумента установлены ограждения, а музей городской скульптуры сообщил, что специалисты приступили к снятию облицовочных гранитных плит, информирует "Петербургский дневник".

Ремонт осуществляется впервые за последние двадцать лет. Основной задачей станет укрепление основы памятника и приведение в порядок поверхности скульптурного произведения.

Специалисты планируют провести ряд мероприятий: укрепить фундамент, выровнять основание, восстановить поврежденные участки гранита, заменить старые фрагменты, исправить сколы и обновить позолоту надписей. Особое внимание будет уделено элементам статуи, находящимся под наибольшим негативным воздействием окружающей среды, прежде всего, местам, подверженным воздействию птичьего помета, — голове, лицу и рукам.

В ближайшее время памятник накроют строительными лесами. Завершить работы планируется до конца текущего года. Авторами памятника, установленного в 1957 году, являются известный советский скульптор Михаил Аникушин и архитектор Василий Петров. Последняя крупная реставрация проходила в 2007 году.

Скриншот: Яндекс Панорамы