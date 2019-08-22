Видео: три автомобиля столкнулись на ЗСД у Васильевского острова

Из-за аварии образовалась 3,5-километровая пробка от Богатырского проспекта.

В четверг, 22 августа, на ЗСД на мосту в сторону Васильевского острова столкнулись три автомобиля. Авария спровоцировала 3,5-километровую пробку от Богатырского проспекта. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

Часть дороги перегородили три легковых автомобиля. У одного из них сильно смята задняя часть, у двух других повреждения не столь сильные. На месте работали службы спасения и скорая помощь: по предварительным данным, в аварии пострадала женщина.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что автомобили встали на Бухарестской улице из-за ДТП.

Видео: Piter.TV