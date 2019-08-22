Видео: автомобили встали на Бухарестской улице из-за ДТП

Пробка у станции метро "Международная" растянулась на 400 метров.

В четверг, 22 августа, во Фрунзенском районе у станции метро "Международная" столкнулись три автомобиля. Из-за аварии перед перекрестком улиц Бухарестской и Белы Куна образовалась 400-метрова пробка в сторону улицы Фучика. Об этом сообщил корреспондент Piter.TV.

По предварительным данным, столкнулись "Renault", "Hyundai" и "Lada". У автомобилей несильные повреждения, поэтому, скорее всего, обошлось без пострадавших. Тем не менее, транспортные средства перегородили сразу три полосы, и на данный момент автолюбители могут проехать только по крайнему правому ряду.

Пока что дорожные службы не приехали на место ДТП. Подробности происшествия уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в массовом ДТП на Суздальском пострадали четыре человека.

Видео: Piter.TV

Фото: "Яндекс.Карты"