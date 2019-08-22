Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Суздальском проспекте

Травмы получили две девочки 4 и 12 лет, а также две женщины.

Поздно вечером 21 августа в Выборгском районе Петербурга произошло массовое ДТП с участием трех машин. По словам очевидцев, на пересечении Суздальского проспекта и проспекта Художников столкнулись Datsun, "Таксовичкоф" и ВАЗ-2107. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Как пишет ТАСС, 42-летний водитель Volkswagen (такси), совершая поворот налево, не уступил дорогу встречному транспорту и совершил столкновение с двумя другими автомобилями.

В результате ДТП пострадали четыре человека в Datsun – две девочки 4 и 12 лет, а также две женщины. Пострадавшие были госпитализированы.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что две легковушки столкнулись на перекрестке проспектов Ленинского и Кузнецова.

Видео: Piter.TV