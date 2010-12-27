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Две легковушки столкнулись на перекрестке проспектов Ленинского и Кузнецова
Сегодня, 13:28
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Cherepanov

Две легковушки столкнулись на перекрестке проспектов Ленинского и Кузнецова

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На месте аварии работали служба спасения и реанимация.

В среду, 21 августа, в Красносельском районе столкнулись два легковых автомобиля. Авария произошла на перекрестке проспектов Ленинского и Кузнецова. Об этом сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

От удара на правом боку белой иномарки осталась внушительная вмятина. По всей видимости, у второго участника аварии – голубой легковушки – смята передняя часть. Местные жители предположили, что причиной столкновения стал неудачный поворот.

На месте работали служба спасения и реанимация. О пострадавших информации не поступало. Подробности ДТП уточняются.

Напомним, что ранее на этом же месте двое вооруженных злоумышленников ограбили магазин.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: дтп спб, красносельский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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