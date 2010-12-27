Двое вооруженных злоумышленников приставали к жителям Красносельского района и ограбили магазин

Подозреваемых молодых людей задержали на проспекте Кузнецова.

Ночью во вторник, 20 августа, полиция Красносельского района задержала двух подозреваемых в ограблении магазина. Незадолго до нападения на круглосуточный супермаркет злоумышленники приставали к прохожим и провоцировали драку. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Один из мужчин был вооружен пневматическим пистолетом. Сначала подозреваемые пугали горожан оружием на пересечении проспектов Ленинского и Кузнецова, а затем пристали к 33-летней женщине. Злоумышленники потребовали у нее номер телефона, но получили отказ и ушли в сторону Петергофского шоссе.

Когда сотрудники правопорядка прибыли на место происшествия, стало известно об ограблении близлежащего супермаркета. Работница магазина рассказала, что двое мужчин с пистолетом похитили бутылку водки и скрылись.

Подозреваемых задержали у дома №15 на проспекте Кузнецова. Ими оказались двое безработных местных жителя в возрасте 21 и 25 лет. Одного из них уже судили за кражу и грабеж.

Полицейские изъяли у задержанных пистолет и возбудили уголовное дело за разбой.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что сеть мебельных магазинов обманула более 10 петербуржцев.

Фото: Pixabay