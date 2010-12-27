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Сеть мебельных магазинов обманула более 10 петербуржцев
Сегодня, 10:05
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nadezhda_sib

Сеть мебельных магазинов обманула более 10 петербуржцев

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Организация брала предоплату, а затем не выполняла заказ покупателя.

Мебельная компания выплатит потребителю 20 тысяч рублей. С жалобой в Управление Роспотребнадзора по Петербургу обратились более 10 горожан, которые пострадали от действий компании ООО "Арт-Мебель". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Менеджеры по продажам организации заключали договоры на изготовление, монтаж и поставку мебели, брали с покупателей предоплату в размере 30-50%, но заказ не доставляли и не выходили на связь. Кроме того, магазины расторгли договоры аренды с мебельными центрами и съехали с арендуемых помещений.

Управление Роспотребнадзора обратилось с исковым заявлением суд, чтобы защитить потребителей. Суд удовлетворил один из исков и обязал мебельную компанию заплатить одному из пострадавших компенсацию в размере 19 695 рублей, четверть суммы составила компенсация морального вреда.  

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге закроют пиццерию, где целая семья отравилась тирамису

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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