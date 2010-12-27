Специалисты Роспотребнадзора обратились в суд.

Во вторник, 20 августа, стало известно о том, что в Петербурге закроют пиццерию, где целая семья отравилась тирамису. Об этом сообщает 78.ru.

Известно, что Петроградский районный суд уже приостановил работу кафе "Chorizo pizza" на улице Академика Павлова, 8. По словам экспертов, несколько посетителей заведения заразились сальмонеллезом, в их числе дети. В ходе обследования работников пиццерии эксперты не нашли в пробах пищевой продукции и сырья возбудителя сальмонеллеза.

Однако, в заведении установили ряд нарушений касательно технологических процессов. Например, в кафе не было необходимых помещений, а оборудование не дезинфицировалось.

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