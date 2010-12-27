Минздрав зарегистрировал первый препарат для лечения спинальной мышечной атрофии в России

Лекарство Спинраза является единственным для лечения СМА.

На территории России зарегистрировали препарат Спинраза (Spinraza), предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В июне Кузнецова повторно обращалась в Министерство здравоохранения, чтобы процесс регистрации был ускорен. К уполномоченной по правам ребенка обращалось множество семей, которые просили зарегистрировать препарат Спинраза. Ведь это лекарство является единственным для лечения СМА.

В государственном реестре лекарственных средств препарат Спинраза зарегистрировали 16 августа 2019 года.

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