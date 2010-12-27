Российские ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких

Ученые из России работают над созданием нового способа терапии рака легких. Инновационная методика основана на применении регулятора никотиновых ацетилхолиновых рецепторов Lynx1. Статья ученых опубликована в Plos one.
В ходе экспериментов водорастворимая версия белка Lynx1 остановила деление злокачественных клеток. Специалисты отмечают, что на основе Lynx1 можно создавать потенциально высокоэффективные лекарства от рака.
Белок Lynx1 в некоторой степени напоминает альфа-нейротоксины, которые содержатся в змеином яде. Но работает этот белок несколько иначе.
авторы исследования
Именно этот белок уменьшается в объеме, когда легкие начинает поражать рак. Если искусственно повысить уровень Lynx1, то можно затормозить рост опухолевых клеток.
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Фото: pixabay
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