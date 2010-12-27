Российские ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких

В ходе экспериментов водорастворимая версия белка Lynx1 остановила деление злокачественных клеток.

Ученые из России работают над созданием нового способа терапии рака легких. Инновационная методика основана на применении регулятора никотиновых ацетилхолиновых рецепторов Lynx1. Статья ученых опубликована в Plos one.

В ходе экспериментов водорастворимая версия белка Lynx1 остановила деление злокачественных клеток. Специалисты отмечают, что на основе Lynx1 можно создавать потенциально высокоэффективные лекарства от рака.

Белок Lynx1 в некоторой степени напоминает альфа-нейротоксины, которые содержатся в змеином яде. Но работает этот белок несколько иначе. авторы исследования

Именно этот белок уменьшается в объеме, когда легкие начинает поражать рак. Если искусственно повысить уровень Lynx1, то можно затормозить рост опухолевых клеток.

Врач Уильям Ли: "Томат тормозит процесс мутации здоровых клеток в раковые".

Фото: pixabay