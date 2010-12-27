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Врач Уильям Ли: "Томат тормозит процесс мутации здоровых клеток в раковые"
Сегодня, 15:07
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nastya960

Врач Уильям Ли: "Томат тормозит процесс мутации здоровых клеток в раковые"

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Известный врач назвали и другие продукты для борьбы с раковыми клетками.

Врач Уильям Ли назвал продукты, снижающие риск развития смертельных заболеваний, в том числе рака.

Одним из самых эффективных продуктов является томат. В его составе содержится пигмент ликопен, который способен тормозить процесс мутации здоровых клеток в раковые. К таким же эффективным продуктам относится соя, ягоды, квашенная капуста и зеленый чай.

К продуктам, которые могут убивать уже образовавшиеся раковые клетки относятся черника, грецкие орехи, фиолетовый картофель. Также зарождающиеся онкологические клетки могут победить перец чили и ростки брокколи.

Ранее Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака в стране.

Теги: онкология, рак, уильям ли
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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