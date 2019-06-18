Экс-врач Белого дома: Байден может умереть от рака простаты в течение года

Ронни Джексон раскрыл общую позицию многих урологов.

Бывший американский президент-демократ Джо Байден, вероятно, проживет еще от 12 до 18 месяцев. Соответствующее заявление сделал в интервью для иностранного онлайн-портала The Washington Free Beacon экс-врач вашингтонской администрации Ронни Джексон. Специалист подчеркнул, что либо о диагнозе политического лидера страны либо было известно задолго до официального объявления перед широкой общественностью, либо же лечащий врач пациента Кевин О"Коннор допустил ошибку во время нахождения Джо Байдена на посту президента с 2021 по 2025 год.

Это не моя область специализации, но я разговаривал со многими урологами с момента, как это стало известно, и общее мнение, что, возможно, осталось 12-18 месяцев. Ронни Джексон, доктор

Напомним, что офис Джо Байдена уведомил о том, что у экс-главы государства диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в кости. В марте 2023 года пациент перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Действующий лидер Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп выразил сомнения перед журналистами в том, что о диагнозе его предшественника в администрации США стало известно только сейчас. Он намекнул на возможное сокрытие информации.

Байден поблагодарил за поддержку после диагностирования у него рака.

Фото: YouTube / Joe Biden