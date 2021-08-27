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Байден поблагодарил за поддержку после диагностирования у него рака
Сегодня, 8:45
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Байден поблагодарил за поддержку после диагностирования у него рака

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Экс-президент США прикрепил к посту фотографию вместе с женой Джилл.

Бывший президент США Джо Байден поблагодарил за поддержку после диагностирования у него рака. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X.

Экс-глава Белого дома прикрепил к посту фотографию, на которой он вместе с женой Джилл. Также в кадр попала их кошка Уиллоу. Байден выразил благодарность всем, кто дает ему силы своей любовью и поддержкой.

Рак касается каждого. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что мы становимся сильнее в трудные времена. 
Джо Байден, экс-президент США

Ранее мы сообщали, что у экс-президента США Байдена диагностировали рак простаты.

Фото: X / Joe Biden

Теги: джо байден, рак, сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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