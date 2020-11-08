У экс-президента США Байдена диагностировали рак простаты

Экс-президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами.

У бывшего президента президента США Джо Байдена диагностировали рак простаты. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря экс-главы Белого дома.

Отмечается, что рак у Байдена "гормонально-чувствителен", что позволяет его эффективно вылечить. Экс-президент и его семья рассматривают варианты лечения вместе со своими врачами. Байдену 82 года. В период его президентства СМИ часто отмечали состояние здоровья и работоспособность экс-американского лидера.

Ранее Байден впервые выступил с речью после того, как покинул Белый дом.

Фото: YouTube / ABC News