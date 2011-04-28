Байден впервые выступил с речью после того, как покинул Белый дом

Экс-глава США раскритиковал Трампа за политику в сфере социального обеспечения граждан.

Бывший американский президент-демократ Джо Байден впервые публично раскритиковал второй срок правления своего преемника от республиканской партии в Белом доме Дональда Трампа. Иностранный политик в эфире телеканала CNN назвал назвал действия действующей вашингтонской администрации в отношении Управления социального обеспечения деструктивными.

Посмотрите, что произошло сейчас. Меньше чем за 100 дней эта новая администрация натворила столько — нанесла столько вреда и столько разрушений. Просто захватывает дух, что это может произойти так скоро. Джо Байден, экс-глава США

Экс-президент ни разу не назвал Дональда Трампа по имени, используя вместо этого слова "этот парень". Бывший глава государства также не упомянул напрямую руководителя нового Департамента госэффективности (DOGE), миллиардера и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, однако раскритиковал ту культуру, которая сейчас происходит в администрации США. Политик сравнил ее с "технологическими стартапами". По мнению Джо Байдена, чиновник из Белого дома следуют старой фразе из технологических стартапов — "двигайся быстро, ломай вещи".

Ну, они, конечно, ломают вещи. Они сначала стреляют, а потом целятся. И в результате получается много ненужной боли и бессонных ночей. Джо Байден, экс-глава США

Байден пал от "расстрельной команды" демократов, поэтому победил Трамп.

Фото и видео: YouTube / Milwaukee Journal Sentinel