Байден пал от "расстрельной команды" демократов, поэтому победил Трамп

Карин Жан-Пьер назвала наиболее сложную ситуацию за время работы в Белом доме.

Бывший официальный представитель Белого дома при американской администрации президента Джо Байдена Карин Жан-Пьер рассказала публично о том, что Байдена его же политическая партия исключила из повторной гонки за должность главы государства беспрецендентным способом. Экс-чиновница напомнила, что демократы выдвинули против политика "расстрельную команду". В рамках выступления на площадки института Гарварда гостья отметила, что такое решение повредило результату на президентских выборах больше, чем кажется на первый взгляд.

Я никогда не видела, чтобы партия делала так, как она сделала. Это ранило. Я была шокирована. Партия была разобщена. Думаю, нам это повредило больше, чем многие понимают. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

По словам Карин Жан-Пьер, ситуацию с возрастом и физическим состоянием Джо Байден никогда не скрывал. При этом иностранный лидер якобы был эффективным президентом, потому что за один срок нахождения у власти достиг того, что некоторым не удается за два.

В Белом доме ушли от ответа на вопрос о последствиях помилования Байденом сына.

Фото и видео: YouTube / Institute of Politics Harvard Kennedy School