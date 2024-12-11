В Белом доме ушли от ответа на вопрос о последствиях помилования Байденом сына

Карин Жан-Пьер напомнила о мнении экспертов по проблеме.

Американская администрация при президенте Джо Байдене уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, считают ли в власти страны, что помилование главой государства своего сына Хантера Байдена подорвало доверие общества к существующей системе правосудия в США. Об этом на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне СМИ хотели узнать у официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница указала на помилование, добавив, что большинству тех, кто в настоящее время уклоняется от выплаты налогов, не предъявляют уголовных обвинений.

Президент не был одинок в принятии этого решения, его эксперты в области права также согласились с решением о помиловании его сына Хантера Байдена. Мне больше нечего вам сказать. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что Джо Байден в начале декабря 2024 года подписал указ о помиловании своего сына. Однако ранее Белый дом неоднократно утверждал в публичном пространстве, что американский лидер не планирует этого делать. В собственном заявлении президент указал, что речь идет о разбирательствах в штатах Делавэр и Калифорния. При этом Джо Байден добавил, что его сын подвергается избирательному и несправедливому уголовному преследованию.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now