Белый дом: цены на бензин будут падать, несмотря на санкции против РФ

Уходящая американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что цены на бензин будут снижаться, несмотря на введенные властями США новые крупные санкции в отношении российского энергетического сектора. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Знаете, мы считаем, что цены на бензин продолжат находиться там, где находятся, продолжат снижаться благодаря действиям, которые предпринял президент.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
В пятницу, 10 января, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE увеличилась и составила более 80 долларов за баррель. Такой рост показателей произошел впервые с 8 октября 2024 года. Сейчас нефть торгуется около 79,5 доллара за каждый баррель.
Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине.
Фото и видео: YouTube / The White House
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