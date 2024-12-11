Карин Жан-Пьер назвала причины давления США на российский ТЭК.

Уходящая американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что цены на бензин будут снижаться, несмотря на введенные властями США новые крупные санкции в отношении российского энергетического сектора. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Знаете, мы считаем, что цены на бензин продолжат находиться там, где находятся, продолжат снижаться благодаря действиям, которые предпринял президент. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В пятницу, 10 января, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на лондонской бирже ICE увеличилась и составила более 80 долларов за баррель. Такой рост показателей произошел впервые с 8 октября 2024 года. Сейчас нефть торгуется около 79,5 доллара за каждый баррель.

Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине.

Фото и видео: YouTube / The White House