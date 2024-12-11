Карин Жан-Пьер напомнила о телефонном разговоре между политиками.

Американская администрация при президенте Джо Байдене по результатам телефонной беседы лидера Белого дома Джо Байдена и лидера киевского режима Владимира Зеленского сообщила о том, что украинский коллега рассказал Вашингтону о стратегических планах дальнейших боевых действий против Москвы. Со своей стороны Байден проинформировал партнера об ускорении процесса военных поставок.

Президент поговорил с президентом Зеленским несколько минут назад. Зеленский выразил свою признательность за усиление поддержки и проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Власти США добавили, что за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронированной техники и прочие виды вооружений. Карин Жан-Пьер указала, что Джо Байден переговорил с Зеленским по телефону в том числе из-за сорвавшейся рабочей встречи в Риме, поездку в который политик отменил из-за мощных пожаров, произошедших в Лос-Анджелесе.

Белый дом: Трамп и Маск ведут дело к увеличению госдолга США еще на $5 трлн.

Фото и видео: YouTube / The White House