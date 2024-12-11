  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:41
147
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Байден рассказал Зеленскому о поставках оружия Украине

0 0

Карин Жан-Пьер напомнила о телефонном разговоре между политиками.

Американская администрация при президенте Джо Байдене по результатам телефонной беседы лидера Белого дома Джо Байдена и лидера киевского режима Владимира Зеленского сообщила о том, что украинский коллега рассказал Вашингтону о стратегических планах дальнейших боевых действий против Москвы.  Со своей стороны Байден проинформировал партнера об ускорении процесса военных поставок.

Президент поговорил с президентом Зеленским несколько минут назад. Зеленский выразил свою признательность за усиление поддержки и проинформировал президента Байдена о своем стратегическом планировании.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Власти США добавили, что за последние месяцы поставили Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронированной техники и прочие виды вооружений. Карин Жан-Пьер указала, что Джо Байден переговорил с Зеленским по телефону в том числе из-за сорвавшейся рабочей встречи в Риме, поездку в который политик отменил из-за мощных пожаров, произошедших в Лос-Анджелесе.

Белый дом: Трамп и Маск ведут дело к увеличению госдолга США еще на $5 трлн.

Фото и видео: YouTube / The White House

Теги: владимир зеленский, джо байден, карин жан-пьер, телефонный разговор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии