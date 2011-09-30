Карин Жан-Пьер напомнила о том, что Байден все еще является президентом.

Избранный американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп и его сторонник, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ведут дело к увеличению государственного долга страны еще на пять триллионоа долларов. Соответствующее заявление на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Иностранная чиновница пояснила СМИ, что видит тупиковую ситуацию, которая сейчас сложилась в Конгессе США в связи с законопроектом о продлении финансирования федерального правительства, а также повышении уровня потолка по госдолгу.

Могу сказать, что республиканцы в Конгрессе, и вы все сообщали об этом, по указанию президента Трампа и Илона Маска пытаются проложить путь к тому, чтобы добавить еще $5 трлн к нашему национальному долгу. Вот суть этого решения. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

С точки зрения сотрудницы администрации при президенте Джо Байжене, двухпартийную договоренность о продлении финансирования правительства США законодатели из Республиканской партии пустили под откос "торпедировали" и пустили под откос. Карин Жан-Пьер призвала именно их решить возникшую проблему, а не работать в интересах своих "дружков-миллиардеров".

Белый дом дал неясный прогноз по влиянию возможного шатдауна на передачу власти.

Фото и видео: YouTube / Defense Now